Министр культуры Любимова оценила успех фильма «Красный шелк» в России и Китае

Фильм «Красный шелк» стал самым кассовым в жанре экшен-детектива в истории российского проката. Как рассказала «Известиям» министр культуры РФ Ольга Любимова, картина собрала почти 700 миллионов рублей в прокате.
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