Суд оставил в силе приговор экс-депутату Заксобрания Ростовской области Михаилу Сапрыкину

В октябре прошлого года его признали виновным в мошенничестве.Ростовский облсуд оставил без изменений приговор по делу бывшего депутата Законодательного собрания донского региона и руководителя компании "РОСТЭК" Михаила Сапрыкина.
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