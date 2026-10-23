ОЛЬГА АНДРЕЕВА - специально для ИА Регнум. Последнее время такие скандалы происходят все чаще.
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Урод б..дь! Как таких рожали-то? Интересно, а если бы он узнал, что его дед или прадед в такой "замес" попал? То-же бы "стебался", так теперь говорят.... Жертва неудачного аборта.