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Военное обозрение

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По предварительным подсчётам на выборах президента Тайваня лидирует кандидат от проамериканской партии

По предварительным подсчётам на выборах президента Тайваня лидирует кандидат от проамериканской партии

Голосование на президентских и выборах депутатов Законодательного юаня (парламента) на Тайване завершилось сегодня в 16:00 по местному времени (11:00 мск).

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