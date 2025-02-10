В Госдуме назвали провокацией заявления Зеленского о прекращении конфликта. Какие условия выдвинул украинский лидер?

Депутат Шеремет назвал провокацией заявления Зеленского прекращении конфликта Заявление украинского президента Владимира Зеленского об условиях прекращения военного конфликта в 2025 году является провокацией, считает депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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