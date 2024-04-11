Эксперт Уполномоченного предупредил о риске повышения несбалансированности региональных бюджетов при повышении ставок НДФЛ

Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение вопроса сбора данных для индекса административного давления и налоговых предложений Послания Президента», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, заявил исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.
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