Американским Patriot не по зубам: Наши чугунные ФАБы разрывают боевиков ВСУ в клочья Юлия СоколоваВ последние месяцы военные конфликты на Украине не только усилили напряженность между странами, но и подняли важный вопрос о преимуществе вооружений.