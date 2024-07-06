Американским Patriot не по зубам: Наши чугунные ФАБы разрывают боевиков ВСУ в клочья Юлия СоколоваВ последние месяцы военные конфликты на Украине не только усилили напряженность между странами, но и подняли важный вопрос о преимуществе вооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии