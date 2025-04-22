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Артиллеристы Росгвардии уничтожили боевиков ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы Росгвардии уничтожили боевиков ВСУ в Харьковской области

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Артиллерийский расчет Росгвардии уничтожил боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщает Федеральная служба войск национальной гвардии в своем телеграм-канале.

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