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Бессилие нового канцлера: мечты о великой Германии разрушены еще до выборов

Бессилие нового канцлера: мечты о великой Германии разрушены еще до выборов

Идущий семимильными шагами к власти Фридрих Мерц хочет снова сделать Германию великой, но его страна сталкивается с глобальными рисками, выходящими за рамки контроля любого национального лидера, каким бы прогрессивным и смелым он ни был.

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