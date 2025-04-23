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Банковский эксперт о будущем сотрудничестве с маркетплейсами и операторами

Банковский эксперт о будущем сотрудничестве с маркетплейсами и операторами

Станислав Тывес, зампред правления «Уралсиба», на форуме «Финансы новой цифровой эпохи» обсудил перспективы сотрудничества банков с маркетплейсами и телекомами, указав на необходимость компетентного подхода и оценку финансовых затрат.

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