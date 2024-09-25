Два грузовика разбились на калужской дороге

В ночь на среду в Жуковском районе Калужской области произошла авария с участием двух грузовиков. По данным МЧС, 25 сентября около часа ночи на 96 км автодороги А-130 столкнулись два грузовика Iveco и Sitrak.
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