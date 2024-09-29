Насобирали «шишек» полные гробы. Вместе с F-16 уничтожены большие чины из НАТО Юлия СоколоваНесколько часов назад в информационное поле начали поступать первые сведения о результатах российского ракетного удара по военному аэродрому ВСУ в Староконстантинове.