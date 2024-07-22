Депутат Гюр: патриарха Варфоломея необходимо лишить гражданства Турции

Заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр заявил, что Константинопольского патриарха Варфоломея следует лишить турецкого гражданства, если он будет продолжать антитурецкую деятельность.
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