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Депутат Гюр: патриарха Варфоломея необходимо лишить гражданства Турции

Депутат Гюр: патриарха Варфоломея необходимо лишить гражданства Турции

Заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр заявил, что Константинопольского патриарха Варфоломея следует лишить турецкого гражданства, если он будет продолжать антитурецкую деятельность.

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