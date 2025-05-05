Чемпион России на шоссе в гонке на время в гору — Сергей Куликов

В Сочи, 30 апреля, на живописных трассах курорта «Газпром Поляна», развернулась захватывающая борьба за звание лучшего горного гонщика России! Чемпионат и первенство России в индивидуальной гонке на время в гору собрали 150 спортсменов из 21 региона! Сергей Куликов, подтвердив свой чемпионский титул, вновь стал самым быстрым горным восходителем! А среди юниоров блистал Семен Макаров, продемонстрировавший.