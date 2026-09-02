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Царьград

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МИД России обвинило Киев в международном терроризме

МИД России обвинило Киев в международном терроризме

Мария Захарова заявила, что Киевский режим сочетает в себе государственную структуру и терроризм. Она подчеркнула, что западное финансирование усиливает угрозу, и призвала Запад обратить внимание на преступления Киева, продолжая диалог о мире на Украине.

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