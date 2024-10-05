Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ситуация накаляется: Премьер-министр Таджикистана обеспокоен ситуацией, сложившейся в РФ

Ситуация накаляется: Премьер-министр Таджикистана обеспокоен ситуацией, сложившейся в РФ

Avia.pro - СМИ «Увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд, депортации граждан Республики Таджикистан под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности», — сказал Расулзода на заседании межправительственной комиссии России и Таджикистана.

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