Ситуация накаляется: Премьер-министр Таджикистана обеспокоен ситуацией, сложившейся в РФ

Avia.pro - СМИ «Увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд, депортации граждан Республики Таджикистан под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности», — сказал Расулзода на заседании межправительственной комиссии России и Таджикистана.