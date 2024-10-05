Ситуация накаляется: Премьер-министр Таджикистана обеспокоен ситуацией, сложившейся в РФ

Avia.pro - СМИ «Увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд, депортации граждан Республики Таджикистан под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности», — сказал Расулзода на заседании межправительственной комиссии России и Таджикистана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии