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Над Рязанской областью за ночь и утро сбили более 50 вражеских дронов

Над Рязанской областью за ночь и утро сбили более 50 вражеских дронов

Более 50 украинских беспилотников были сбиты за ночь и утро над Рязанской областью, заявил губернатор региона Павел Малков 6 сентября в своем канале на платформе «Макс».

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