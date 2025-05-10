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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сакик о том, что «Колорадо» обменял Рантанена: «Это было трудное решение. Но в последние несколько лет нашему составу не хватало глубины в сравнении с чемпионским»

Клуб из Денвера не договорился с 28-летним игроком об условиях нового контракта и в январе обменял его в «Каролину», получив форвардов Мартина Нечаса и Джека Друри.

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