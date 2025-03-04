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Sergey Ivanov

Похоже, не так прост оказался этот парень в замызганной зеленой футболке! Он выставил Украину на торги- и продал ее тому, кто заплатил дороже. Переиграть самого Трампа- это талант! Британская империя потеряла Индию. Зато приобрела Украину! Ну, а хохлы в очередной раз продали свою незалежность очередному хозяину. Они в очередной раз поймут, что ошиблись- но поймут тогда, когда будет уже поздно. Во всем этом есть для нас неприятный момент: А именно, хохлы сделают все, чтобы столкнуть лбами Великобританию и Россию. А потому нам надо как можно скорее со всем этим заканчивать. Чем дольше длится война- тем больше она оборачивается против нас. Британцы сделают все, чтоб обосноваться на Украине. И свои капиталы, вложенные в украинские рудники, они будут защищать! А значит, появляется реальная возможность войны уже не с хохлами, а с британцами. А вот она неизбежно будет ядерной!