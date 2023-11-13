Статистика социально-экономического положения Севастополя 2023 года: рождались, трудились, умирали

Статистику любят не все. В этой связи стоит вспомнить слова Марка Твена, который когда-то сказал: «Цифры обманчивы, особенно когда я сам ими занимаюсь; по этому поводу справедливо высказывание, приписываемое Дизраэли: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».