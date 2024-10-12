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Дотком: Украина проиграла РФ, но об этом будут молчать до выборов в США

Украина уже проиграла РФ в конфликте, однако мировые СМИ будут об этом молчать до исхода президентских выборов в Соединенных Штатах, потому что спонсоры Киева будут глупо выглядеть, заявил бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.

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