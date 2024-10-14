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Царьград

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Крестопад в Рязани: Анна Кузнецова оценила новый логотип

Крестопад в Рязани: Анна Кузнецова оценила новый логотип

Рязанские власти заверили, что решили все вопросы со странным логотипом управления культуры города. Оценку дала Анна КузнецоваНа днях Рязань прогремела на всю России со своим весьма странным логотипом.

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