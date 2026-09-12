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Царьград

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Почвовед Лыткин: 2 горсти компоста под куст спасут малину зимой

Почвовед Лыткин: 2 горсти компоста под куст спасут малину зимой

Осенняя подготовка малинника не должна сводиться лишь к удалению лишних побегов. Состояние почвы в сентябре напрямую влияет на то, каким окажется урожай в следующем сезоне.

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