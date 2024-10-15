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Великобритания заморозила диалог с Грузией в сфере обороны

Великобритания заморозила диалог с Грузией в сфере обороны

Лондон замораживает Уордропский диалог с Тбилиси в сфере обороны и отменяет переговоры на уровне начальников штабов двух стран в связи с действиями грузинских властей, заявил посол Великобритании в Грузии Гаррет Уорд.

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