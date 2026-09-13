На парламентских выборах в Швеции лидирует левоцентристская оппозиция, следует из данных опросов. Как сообщает телеканал TV4, большинство голосов получат партии «красно-зелёной» коалиции: за них готовы проголосовать 51,3% избирателей, за партии блока Тидё — 47,0%.