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На парламентских выборах в Швеции лидирует левоцентристская оппозиция

На парламентских выборах в Швеции лидирует левоцентристская оппозиция

На парламентских выборах в Швеции лидирует левоцентристская оппозиция, следует из данных опросов. Как сообщает телеканал TV4, большинство голосов получат партии «красно-зелёной» коалиции: за них готовы проголосовать 51,3% избирателей, за партии блока Тидё — 47,0%.

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