Минцифры назвал виновных в срыве плана отменить роуминг между Россией и Белоруссией

Минцифры России планирует полностью отменить роуминг между Минском и Москвой.По словам исполняющего обязанности главы Минцифры Максута Шадаева работа по полной отмене роуминга между Белоруссией и Россией ведётся с 2017-го года.
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