Операторы БПЛА провели сдавшегося солдата ВСУ до позиций российских военных

В ходе одного из боев у населенного пункта Вербовое операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии обнаружили в блиндаже военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заставили его сдаться, после чего при помощи дрона провели его к позициям российских войск.