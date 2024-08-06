Операторы БПЛА провели сдавшегося солдата ВСУ до позиций российских военных

В ходе одного из боев у населенного пункта Вербовое операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии обнаружили в блиндаже военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заставили его сдаться, после чего при помощи дрона провели его к позициям российских войск.
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