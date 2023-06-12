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Рогов: длина линии фронта на Запорожском направлении составляет более 150 километров

Рогов: длина линии фронта на Запорожском направлении составляет более 150 километров

Длина линии фронта в Запорожской области составляет более 150 километров. Такие данные предоставил РИА «Новости» глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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