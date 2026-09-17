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Шанхай утвердил план развития торговли и потребления до 2030 года

Шанхай утвердил план развития торговли и потребления до 2030 года

К 2030 году Шанхай (Shanghai) намерен еще больше упрочить свои позиции в качестве глобального торгового центра, наметив серию целей для повышения своей привлекательности как мирового хаба потребления за счет высокоуровневого открытия, заявили официальные лица.

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