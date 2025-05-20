Shot: украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую область через Волфино

Украинские диверсанты пытались попасть на территорию Курской области через село Волфино.Украинская диверсионно-разведывательная группа из шести человек попыталась проникнуть на территорию Курской области.
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