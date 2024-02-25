Байден на саммите G7 поднял тему использования активов РФ для нужд Украины

Президент США Джо Байден принял участие в виртуальном саммите «Большой семерки» (G7). Там он снова поднял вопрос об использовании заблокированных активов России на нужды Украины, сообщила газета Corriere della Sera.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии