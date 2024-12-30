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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик о самочувствии Леброна Джеймса: «Ничего страшного, немного приболел»

По словам главного тренера «Лейкерс», он ожидает, что форвард в ближайшее время вернется в строй. «С ним ничего страшного, просто немного приболел», – сказал Редик.

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