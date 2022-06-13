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Действия Израиля подрывают шансы на мир — чиновник ООП

Действия Израиля подрывают шансы на мир — чиновник ООП

Высокопоставленный представитель Палестинской администрации обвинил Израиль в «односторонних действиях на палестинских территориях», которые, по его словам, подрывают шансы на мир и решение о создании двух государств, 13 июня сообщает Arutz Sheva.

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