Действия Израиля подрывают шансы на мир — чиновник ООП

Высокопоставленный представитель Палестинской администрации обвинил Израиль в «односторонних действиях на палестинских территориях», которые, по его словам, подрывают шансы на мир и решение о создании двух государств, 13 июня сообщает Arutz Sheva.
Высокопоставленный представитель Палестинской администрации обвинил Израиль в «односторонних действиях на палестинских территориях», которые, по его словам, подрывают шансы на мир и решение о создании двух государств, 13 июня сообщает Arutz Sheva.
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