Токаев раскрыл отношение Казахстана к России

Токаев: Казахстан привержен стратегическому партнерству с Россией Казахстан привержен стратегическому партнерству с Россией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете «Ана тили».
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