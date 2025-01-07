Спецпосланник Трампа по Украине Келлог отложил свой визит в Киев

Специальный посланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил свою поездку в Киев и другие столицы стран Европы до церемонии инаугурации избранного главы Белого дома, которая пройдёт 20 января.
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