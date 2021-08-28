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Око за око: Пентагон сообщил о ликвидации организатора теракта в Кабуле

Око за око: Пентагон сообщил о ликвидации организатора теракта в Кабуле

Беспилотник американских ВВС нанес удар по объекту террористической организации «Исламское государство* в Хорасане», в результате чего погиб организатор теракта у кабульского международного аэропорта.

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