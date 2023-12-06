«Самое большое и лучшее обновление»: ИИ-чат-бот Google Bard перевели на нейросеть Gemini, и теперь он потягается с ChatGPTВ то время как ИИ-чат-бот ChatGPT от OpenAI стал одним из самых быстрорастущих потребительских продуктов за всю историю, популярность аналогичного бота Bard от Google гораздо ниже, а его ответы редко могут конкурировать с тем, что предлагает ChatGPT и другие боты, в основе которых лежат большие языковые модели GPT-3 и GPT-4, пишет The Verge.