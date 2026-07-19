Почта России: деньги на футбол есть, на почтальона — нет Есть на «Пикабу» пост, каких тысячи. Человек.
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Почта России: деньги на футбол есть, на почтальона — нет Есть на «Пикабу» пост, каких тысячи. Человек.
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