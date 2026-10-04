Саво Минич и Желька Цвиянович лидируют на выборах в Республике Сербской

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины сообщила предварительные результаты выборов в Республике Сербской (РС), где лидерами на президентских и парламентских выборах стали представители правящей партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД).
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