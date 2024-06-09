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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гарсию арестовали в Калифорнии за пьяный дебош в отеле

8 июня Гарсия, находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош в отеле в Беверли-Хиллз (Калифорния), нанеся заведению ущерб в 15 тысяч долларов.

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