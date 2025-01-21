Россиянам рассказали об ожидаемых увеличениях социальных выплат в 2025 году

В ближайшее время должно быть принято решение о доиндексации страховых пенсий в размере не менее 2,22 процента, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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