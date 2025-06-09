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В Киеве рассказали о приоритетах Зеленского в конфликте на Украине

В Киеве рассказали о приоритетах Зеленского в конфликте на Украине

Выпады украинского лидера Владимира Зеленского в адрес США по поводу нежелания Вашингтона продать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot демонстрируют, что они для него важнее возвращения тысяч тел военнослужащих ВСУ.

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