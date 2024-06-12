КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ НА ПМЭФ ОСКОРБИЛИ ВСЮ РОССИЮ: ПРО ПАТРИОТИЗМ ПОЗВАЛИ РАССКАЗАТЬ ИНСТАСАМКУ Они всегда были посмешищем и карикатурой на русских и русское — эти постсоветские хозяева жизни, ворочающие миллиардами и пытающиеся задавать тон.