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Они всегда были посмешищем и карикатурой на русских и русское — эти постсоветские хозяева жизни, ворочающие миллиардами и пытающиеся задавать тон.

Они всегда были посмешищем и карикатурой на русских и русское — эти постсоветские хозяева жизни, ворочающие миллиардами и пытающиеся задавать тон.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ НА ПМЭФ ОСКОРБИЛИ ВСЮ РОССИЮ: ПРО ПАТРИОТИЗМ ПОЗВАЛИ РАССКАЗАТЬ ИНСТАСАМКУ Они всегда были посмешищем и карикатурой на русских и русское — эти постсоветские хозяева жизни, ворочающие миллиардами и пытающиеся задавать тон.

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Комментарии
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Alexander Kozlov
Много правильных речей, но кодлу эту не задевает, а почему? Власть разделяет их точку зрения?
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