В Магадане в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские рассказали студентам о вреде наркотиков

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области майор полиции Татьяна Черникова и следователь по особо важным делам следственной части СУ УМВД капитан юстиции Алексей Чемезов провели занятие со студентами Северо-Восточного государственного университета.