Бастрыкин поручил расследовать взрыв на брянской нефтебазе

В Брянске произошел взрыв на территории нефтебазы, после чего воспламенились резервуары с топливом. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил перед подчиненными задачу – провести тщательное расследование данного инцидента.
В Брянске произошел взрыв на территории нефтебазы, после чего воспламенились резервуары с топливом. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил перед подчиненными задачу – провести тщательное расследование данного инцидента.
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