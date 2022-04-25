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Бастрыкин поручил расследовать взрыв на брянской нефтебазе

Бастрыкин поручил расследовать взрыв на брянской нефтебазе

В Брянске произошел взрыв на территории нефтебазы, после чего воспламенились резервуары с топливом. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил перед подчиненными задачу – провести тщательное расследование данного инцидента.

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