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ФедералПресс

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«Интересная дискуссия»: Путин прервал заседание Совбеза и выдал шутку

«Интересная дискуссия»: Путин прервал заседание Совбеза и выдал шутку

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Кадры, опубликованные журналистом Павлом Зарубиным, запечатлели необычный момент: глава РФ Владимир Путин, присоединившись по видеосвязи к заседанию Совета безопасности, разрядил серьезную атмосферу парой шутливых слов.

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