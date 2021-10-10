Эксперт предупредил россиян о вреде беспроводных наушников. Доцент кафедры информатики Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Александр Тимофеев сравнил электромагнитное поле мобильной гарнитуры с микроволновым излучением.
Эксперт предупредил россиян о вреде беспроводных наушников. Доцент кафедры информатики Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Александр Тимофеев сравнил электромагнитное поле мобильной гарнитуры с микроволновым излучением.
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