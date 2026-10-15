Съёмки исторической картины «Не оступись, доченька» проходили в Самаре и Тольятти, где Елизавета Боярская поблагодарила команду и экипаж теплохода «Дмитрий Пожарский» за совместную работу на протяжении восьми смен.
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