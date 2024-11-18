Депутат Госдумы раскритиковал идею о повышении штрафов за нарушение ПДД: «Не вовремя»

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил свое мнение по поводу инициативы об увеличении штрафов для автомобилистов.
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