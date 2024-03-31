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Петербург с завтрашнего дня станет платным городом: за неуплату предусмотрен штраф

Петербург с завтрашнего дня станет платным городом: за неуплату предусмотрен штраф

Так все, кто будет заселяться в отели, гостиницы будут долы платить курортный сбор. Такой закон подписал губернатор, как считают местные власти, введение сбора позволит пополнить бюджет города на 310 миллионов рублей.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
ахринеть!!! Питер уже курортным городом стал! Ждём когда Диксон Покурортовеет..
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15 час.
swrzWMGw 6v2z9zsJ
Совсем охренели. У нас ребёнок инвалид периодически приезжает на консультации в медицинский центр, где ему делали несколько операций. И значит сопровождавшие его взрослые приехали на курорт ?
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13 час.
Viktor Tatur
😱
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1 час.

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