Петербург с завтрашнего дня станет платным городом: за неуплату предусмотрен штраф

Так все, кто будет заселяться в отели, гостиницы будут долы платить курортный сбор. Такой закон подписал губернатор, как считают местные власти, введение сбора позволит пополнить бюджет города на 310 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии